سبب وفاة الشيخ الداعية أحمد القطان وموعد الدفن في الكويت ، وعلى محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي سجلا عمليات بحث كبير من المواطنين في دول الخليج العربي اليوم الاثنين الموافق 23-5-2022 لمعرفة طبيعة مرض الشيخ احمد القطان الذي انتقل إلى جوار ربه ، فيما تقدم الآلاف بواجب التعازي من ذويه واصدقاءه ضارعين إلى الله عزوجل بأن يتغمده بواسع رحمته .

فريق فلسطين اليوم يقدم لكم في هذه المقالة الإجابات حول سبب وفاة الشيخ الداعية أحمد القطان وموعد الدفن في الكويت في ظل عمليات البحث المتواصلة والمستمرة من قبل المواطنين على جوجل وغيره من محركات البحث وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم تغريدات مستخدمي الحسابات الرقمية في الترحم عليه.

سبب وفاة الشيخ الداعية أحمد القطان

وتوفي الداعية الكويتي احمد القطان جراء اصابته بمرض عضال الم به في وقت سابق وعلى إثره دخل المستشفى وفارق الحياة بسببه .

موعد دفن الداعية أحمد القطان

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان الداعية أحمد القطان خلال الساعات المقبلة من أمام منزله إلى أن يواري جثمانه الثرى إلى إحدى المقابر .

وفاة الداعية أحمد القطان

نهاية الطريق كتب عبر حسابه على تويتر:" من الكويت !! نُعزي فلسطين وانفسنا والعالم الإسلامي بوفاة عاشق القدس أسد المنابر الشيخ أحمد القطان رحمك الله تمنيت الصلاة في الأقصى قبل أن ترحل لكنك تركت أجيالاً تنتظر فتح المعبر لليوم الأكبر .. ليومٍ كيومِ خيبر .. لفوا الكفن بكوفية الصمود التي أحبها".

مشهد مُهيب !! عشرات الالاف من الشباب يهتفون بالتكبيرات في محاضرة للشيخ #احمد_القطان

قبل ٣١ سنة هكذا تربّت الأجيال على يد هذا الشيخ ...

#وفاة_الشيخ_أحمد_القطان pic.twitter.com/5y9EdtWXbD — نهاية الطريق (@ab_lpo) May 23, 2022

د. علي الجعفري :" العزاء لأنفسنا ولأهل الكويت والعالم الإسلامي في وفاة #الشيخ_أحمد_القطان عظم الله أجرنا جميعا في فقيد الأمة والأقصى والكويت اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين واجعل مقامه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون".

إنا لله و انا إليه راجعون



عظم الله أجركم في وفاة الشيخ/

أحمد عبدالعزيز القطان@Shaikh_alQattan

خطيب منبر الدفاع عن المسجد #الاقصى



مع الشيخ و الأولاد في آخر لقاء معه و رابطة برلمانيون لأجل القدس @parliamentquds

اللهم اغفرله و أرحمه وعافه وأعف عنه و جميع موتى المسلمين pic.twitter.com/Wed1yhb580 — عثمان يوسف النجار (@o_alnajjar_) May 23, 2022

حازم علق : "عزائي الى الأمة الإسلامية عامة والشعب الكويتي خاصة في وفاة المغفور له بأذن الله الشيخ احمد ، اللهم ابدله دار خير من داره واهل خير من اهله يا رب العالمين ".

أحمد الميموني علق : "انا لله وانا اليه راجعون وفاة الشيخ احمد القطان نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان عظم الله أجركم يا اهل الكويت ".





من هو الداعية احمد القطان ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سبب وفاة الشيخ أحمد القطان فلقد وضعنا لكم في معلومات عامة عنه وهو من مواليد عام 1946 ويعد داعية إسلامي كويتي، وخطيب منبر، ومفكر كويتي.

ولقد تخرج الداعية احمد القطان من معهد المعلمين سنة 1969، وكان من أبرز وأشهر خطباء المنابر في الثمانينات وأول التسعينات .