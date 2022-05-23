الاحتلال ينقل المعتقل خليل عواودة للمستشفى نظرًا لخطورة وضعه الصحي

قررت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نقل المعتقل خليل عواودة ( 40 عامًا) من سكان إذنا في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بشكل عاجل وفوري للمستشفى نظرًا لخطورة وضعه الصحيّ.

وقال نادي الأسير الإسرائيلي: إنّ "المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 82 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري".

وأضاف أنّ إدارة سجون الاحتلال ومنذ شروعه بالإضراب تحتجزه في ظروف قاهرة وصعبة للغاية، ورغم خطورة وضعه الصحي إلا أنها واصلت احتجازه في سجن "عيادة الرملة".

وحمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل عواودة، علمًا أنّ الاحتلال يواصل رفضه وتعنته بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت عواودة في الـ 27 من كانون الأول/ ديسمبر 2021، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة، متزوج وأب لأربع طفلات.

من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها باعتقال المزيد من المواطنين وتحويلهم للاعتقال الإداريّ، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى ما يزيد عن 600 معتقل بينهم اسيراتان وطفلان.