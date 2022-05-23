الأوقاف بغزة تصدر تصريحًا مهمًا بخصوص نظام حج البدل عن الغير لهذا العام 1443هـ / 2022م

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إيقاف العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1443هـ / 2022م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال والتي أفادت بصعوبة إجراء حج البدل بسبب فرض اشتراطات محددة للعمل في هذا المجال.

وحذرت وزارة الأوقاف في غزة، المواطنين من كافة من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص، ودعت إلى ضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فوراً, ونوهت من يُخالف يقع تحت طائلة المسؤولية.

وكان مدير عام الحج في وزارة الأوقاف بقطاع غزة، عادل الصوالحة، قد اعلن، الأسبوع الماضي، أن الوزارة منعت المسجلين لأداء مناسك الحج لعام 2022 لما هم فوق 65 عاماً بناءً على قرار صادر عن وزارة الحج في المملكة العربية السعودية في إطار الإجراءات المتخذة ضد جائحة "كورونا".

وأفاد الصوالحة، في تصريح صحفي لـ"إذاعة صوت القدس"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن وزارة الأوقاف ألزمت جميع الحجاج المجدولة أسماؤهم سابقًا ما فوق 65 عاماً والبالغ عدد طلباتهم 331 حاجاً وحاجة من المنع في السفر هذا العام، مشيرًا إلى أن وزارته أفرزت تلك الطلبات واتضح أن نحو 162 طلبًا هم مرافقين لهؤلاء ولقد تواصلت الوزارة معهم بخصوص القبول أو التأجيل.

وأضاف مدير عام الحج، أن 142 طلبًا من أصل 162 أقروا بتأجيل سفرهم للعام المقبل، فيما أسقط 21 حاجاً وحاجة طلبهم وقدموا تنازلاً عن حقهم في هذا الأمر لأفراد عائلاتهم بالدرجة الأولى لمن هم أقل من 65.

وبشأن تكلفة الحج هذا العام، فقال الصوالحة: إن "تكلفة الحج لم تحدد بعد، فيما سيكون ذلك بعد توقيع العقود ومعرفة تسعيرة السكن والنقل الجوي والبري، وبعدها سيتم تحديد السعر نهائيًا وإعلام الحجاج بها كما سيتم الإعلان عنها على صفحات وزارة الأوقاف على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد الصوالحة، أن لجنة الحج بدأت بكافة الترتيبات والاستعدادات والأعداد لموسم الحج الجديد وتشمل استئجار النقل والإيجار والترتيبات الأخرى المتعلقة، لافتًا إلى أن الوزارة تمت مخاطبة الخطوط الجوية الفلسطينية للبدء بالإجراءات أو توقيع عقد النقل الجوي للنقل الحجاج من مطار القاهرة إلى السعودية.

وأوضح أن عدد الحجاج المقبولين لأداء مناسك الحج هذا العام من قطاع غزة بلغ 1135 حاجاً وحاجة، في حين كانت حصة القطاع في الأعوام السابقة التي تسبق وباء كورونا 2308 حاج.