فيديو.. المدفعية الروسية تدمر وحدة أوكرانية بقذائف من عيار 152 ملم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن بطارية مدافع ذاتية الدفع من طراز "غياتسينت -إس" دمرت وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هاوتزر M-777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع.

ونشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لعمل أطقم مدافع ذاتية الحركة "غياتسينت-إس" عيار 152 ملم في أوكرانيا، وقالت في بيان مقتضب: "أثناء تنفيذ مهام قمع البطاريات، دمرت بطارية غياتسينت-إس وحدة مكونة من مدافع هاوتزر مقطورة عيار 155 ملم من طراز M-777 أمريكية الصنع".

وهذه ليست المرة الأولى التي تدمر فيها القوات الروسية مدافع هاوتزر من طراز M177، التي أعلن البنتاغون في وقت سابق هذا الشهر عن تسليم عشرات منها إلى كييف لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني.