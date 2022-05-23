تردد قناة ناشونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2022 للأطفال – نايل سات، يبحث أهالي الأطفال في الوطن العربي عن قنوات مختصة للأطفال لعرض برامج ثقافية وعلمية تفيدهم في حياتهم اليومية والمستقبلية، وتنمي معرفتهم وثقافتهم، بدلا من مشاهدة قنوات خالعة وغير هادفة، تؤدي إلى دثر ثقافتهم، وتعليمهم أشياء لا تنفعهم، في حياتهم اليومية، لهذا فهم يتجهون عادة إلى البحث عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك للأطفال، فهي من القنوات التي تبث برامج علمية وثقافية إضافة إلى برامج وأفلام تتعلق بالحياة البرية.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2022 للأطفال

ويبحث ذوي الأطفال عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2022 للأطفال – نايل سات، كونها تبث كل البرامج الهادفة والتي تنمي فكر وعقل أبنائهم، وهو ما تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر تردد قناة ناشونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2022 للأطفال، كونها تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك أول قنوات الإمارات العربية المتحدة، الفضائية الوثائقية الموجّهة للأطفال في الشرق الأوسط، فهي تبث الأفلام الوثائقية في مجال العلوم والتاريخ والطبيعة والحياة البرية بأسلوب يناسب المشاهدين من الأطفال، وهي بذلك تحفز الأطفال على حب العلوم والثقافة وتعزز من حس الفضول لديهم.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك للأطفال 2022

ويزداد البحث عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك للأطفال 2022، كونها تبث برامج هادفة تفيد الطفل وتنمي معارفه وقدراته، وهي تعد أول قناة وثائقية عربية خاصة بالطفل، كما إنها تُعد من إحدى القنوات الجديدة على القمر الصناعي نايل سات تقوم بعرض محتوى متنوع في مجالات العلوم والطبيعية موجهة إلى الأطفال المهتمين بالجغرافيا والحياة البرية والمغامرات والاستكشاف والخيال العلمي والفضاء، إضافة إلى إنها تقوم بعرض هذه البرامج بطريقة ترفيهية ومسلية مما يجعلها محببة لقلوب الأطفال وتعتبر منظمة علمية ذات مستوى عالي.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك للأطفال كيدز

ومن واقع مسؤوليتنا الاجتماعية، ننشر لكم تردد قناة ناشونال جيوغرافيك للأطفال كيدز، فكل ما عليك هو كتابة التردد ومعدل الترميز والاستقطاب في الخانات المخصصة لها في لوحة التحكم في جهاز الاستقبال "الريسيفر".

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12322 أو 11938

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4