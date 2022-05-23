ما مصير المنحة القطرية وصرف 100 دولار بعد مغادرة السفير القطري غزة

مصير المنحة القطرية وصرف 100 دولار بعد مغادرة السفير القطري غزة- هو السؤال الذي يشغل الناس، بعد أنباء عن مغادر السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة، بعد وصوله قبل أيام وتوقعات بصرف المنحة القطرية الجديدة واستلام 100 دولار عن شهر 5 مايو 2022، حيث أن مصير المنحة القطرية عن شهر مايو /100 دولار، يرتبط بوجود السفير القطري بغزة، لذا يحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، معرفة مصير المنحة القطرية وصرف 100 دولار بعد مغادرة السفير القطري غزة.

ويبحث المواطنون حول موعد صرف المنحة القطرية الجديدة لاستلام 100 دولار عن شهر 5 مايو 2022 التي تأخرت عن موعدها، خاصةً مع زيارة السفير محمد العمادي لغزة الأسبوع الماضي، فهل تم تأجيل المنحة القطرية وصرف 100 دولار بعد مغادرة السفير القطري غزة.

رابط فحص المنحة القطرية الجديد شهر 5-2022

وحتى عند كتابة هذه المقالة اليوم السبت الموافق 21-5-2022 التي هي بعنوان رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5-2022 من الاستعلام الحكومي قبل قليل لم يتم الإعلان رسميا من الاستعلام الحكومي التابع لوزارة المعلومات والاتصالات وحال تم الإعلان عنه سوف نقوم بإرفاقه لكم في هذه السطور .

موعد صرف المنحة القطرية 5- 2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5-2022 من الاستعلام الحكومي قبل قليل نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم