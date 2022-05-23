أسعار الذهب في السودان اليوم الاثنين 23/5/2022 عيار 18 وعيار 21 ، تشهد اسعار الذهب في السودان اليوم الاثنين 23/5/2022 استقراراً نسبي بالرغم من الارتفاع العالمي في أسعار الذهب، إلا أن استقرار أسعار الدولار في البلاد أدى إلى استقرار أسعار الذهب أيضاً, أسعار الذهب في السودان اليوم الاثنين 23/5/2022 عيار 18 وعيار 21
أسعار الذهب في السودان اليوم الاثنين 23/5/2022 عيار 18 وعيار 21
نقدم لكم أسعار الذهب في السودان اليوم والتي جاءت مستقرة بالمقارنة مع أسعار الأمس، وحققت أسعار غرامات الذهب في السودان ما يلي:
أسعار الذهب في السودان اليوم الاثنين 23/5/2022 عيار 18 وعيار 21
وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 834,210.09 1,856.22
جرام الذهب عيار 24 26,823.48 59.69
جرام الذهب عيار 22 24,588.19 54.71
جرام الذهب عيار 21 23,470.54 52.22
جرام الذهب عيار 18 20,117.61 44.76
جرام الذهب عيار 14 15,647.03 34.82
جرام الذهب عيار 12 13,411.74 29.84
جرام الذهب عيار 10 11,176.45 24.87
أسعار الذهب في السودان اليوم الاثنين 23/5/2022 عيار 18 وعيار 21
سعر الذهب في السودان اليوم
وبلغت أسعار الذهب اليوم في السودان شراءً ومبيعاً لمختلف عيارات الذهب المتداولة ما يلي:
وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 834,210.09 836,295.61
جرام الذهب عيار 24 26,823.48 26,890.53
جرام الذهب عيار 22 24,588.19 24,649.66
جرام الذهب عيار 21 23,470.54 23,529.22
جرام الذهب عيار 18 20,117.61 20,167.90
جرام الذهب عيار 14 15,647.03 15,686.14
جرام الذهب عيار 12 13,411.74 13,445.27
جرام الذهب عيار 10 11,176.45 11,204.39