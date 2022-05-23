أول دولة عربية تشتبه لحالة مصابة بـ"جدري القردة"

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين 23/5/2022، الاشتباه بحالة واحدة من "جدري القردة".

وتعتبر لبنان أول دولة عربية تشتبه بحالات إصابة بجدري القرود.

وتشهد أوروبا حاليا أكبر انتشار لحالات جدري القردة في تاريخها، حيث أعلنت إسبانيا والبرتغال عن حالات مؤكدة ومشتبه بها.

وبينما يشدد المرض المداري قبضته على القارة، تطلب وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) من "الجميع" أن يكونوا على اطلاع بالأعراض الرئيسية.

وشخصت إصابة شخصين آخرين بجدرى القرود في المملكة المتحدة منذ بداية مايو، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى تسعة.

وأثارت البيانات الأخيرة مخاوف من انتشاره على مستوى العالم في الأشهر المقبلة.

وأصدرت UKHSA نصيحة جديدة تطلب من الجميع البقاء متيقظين للطفح الجلدي غير المعتاد حول الفم والمنطقة التناسلية.