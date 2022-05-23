الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم رشقة الحجارة برام الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:13 م
23 مايو 2022
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الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم رشقة الحجارة برام الله

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