بالفيديو شاهد| على وقع التهديدات: "الزنانة" تُحلق فوق رؤوس السكان في قطاع غزة

تشهد أجواء قطاع غزة، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع "الإسرائيلية"، منذ ساعات الصباح اليوم الاثنين 23/5/2022، التي تأتي في ظل توتر الأحداث، وتصاعد التهديدات بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" على خلفية مسيرة الأعلام التي ينوي المستوطنون القيام بها.

وتتزايد حركة طائرات الاستطلاع المعروفة لدى المواطنين في قطاع غزة، اسم "الزنانة"، حيث أصواتها العالية نتيجة قربها من الأجواء يعتبر منغص للمواطنين باعتباره نذير شؤم يسبق عادة القصف والتصعيد.

وكانت المقاومة الفلسطينية حذرت الاحتلال "الإسرائيلي" من نية المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتسيير مسيرة الأعلام المقررة يوم الأحد المقبل، في ظل سماح شرطة الاحتلال لها بالتحرك والموافقة على تأمينها.

ومن الملاحظ أن طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية هي السلاح الاستخباري الذي يخترق أجواء قطاع غزة بشكل شبه يومي.

ووفقاً لمصادر أمنية، فتتمتع تلك "الحوامات" بخصائص عالية تؤهلها للقيام بمهمات خطيرة، كالرصد، وجمع المعلومات، وإطلاق النار، وإلقاء القنابل المتفجرة.

وترى المصادر، أن جيش الاحتلال، يلجأ لاستخدام "الحوامات" في إطار سعيه الدائم لامتلاك القدرات والإمكانات لتأكيد تفوقه التكنولوجي.