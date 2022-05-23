تفاصيل الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية التعليم لاستكمال العام الدراسي

أعلن ثروت زيد وكيل وزارة التربية والتعليم برام الله عن إجراءات استكمال العام الدراسي الحالي بعد انتظام الدوام المدرسي للمعلمين والمعلمات بعد سلسلة الإضرابات في مدارس الضفة الغربية وصولا لانتهاء العام الدراسي في 14 حزيران القادم مع بدء امتحانات الثانوية العامة.

وقال زيد انه وبحسب هذه الإجراءات التي نشرتها التربية في بيان لها اليوم الإثنين، فإنه سيتم تعويض الطلبة وجاهيا لما فاتهم من مفاهيم ومهارات أساسية في المباحث جميعها بحيث يتم استكمال العام الدراسي للمعلمين والمعلمات الذين لم ينقطعوا عن الدوام ( لم يشاركوا في الإضراب) طبقا التقويم الاكاديمي المعلن في السابق ويحصل طلبه المدارس التي لم يتعطل الدوام على النتائج المدرسية كالمعتاد.

فيما يتعلق بالمعلمين والمعلمات الذين شاركوا في الإضراب، فعليهم إعداد خطط التعويض لطلبته بالتعاون مع مدير مدرسته ويتم متابعتها مع الجهات المختصة، بحيث يقوم المدير المدرسة بإعداد برنامج الحصص مستندا إلى الخطط التعويض المعدة مع الأخذ بعين الاعتبار استثمار ايام السبت و استمرار الدوام خلال فترة الامتحانات وإعطاء حصص اضافية مع الاستفادة من حصص المعلمين غير الممتنعين عن الدوام.

وبين زيد ان المعلمين الذين شاركوا في الإضراب يستكملون مهامهم التعليمية طبقا لخطط التعويض المعدة والمعتمدة من جهات الاختصاص حتى مساء الاثنين بتاريخ 13 /حزيران أي قبل الامتحانات التوجيهي بيوم واحد.

وبحسب بيان الوزارة فإن الخصومات التي تمت من رواتب المعلمين بسبب امتناعهم عن الدوام الجزئي أو الكلي ستلغى في حال التزموا بالدوام الكامل من صباح اليوم الاثنين حتى نهاية العام الدراسي وفقا للجداول الدراسية المعتمدة على خطة التعويض الخاص بهم، وفي حال الامتناع عن التدريس في اي يوم دراسي يعتبر غيابا دون عذر.