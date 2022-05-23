زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين 23 مايو 2022 منطقة هوكايدو في اليابان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن الزلزال وقع عند التقاء دائرة عرض (41.257 شمالا) مع خط طول (143.062 شرقا)، مؤكدة أن الزلزال وقع على عمق 30.3 كم".

هذا ولم ترد تقارير بعد عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد أعلنت أمس الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب ساحل شمال شرق اليابان في حوالي الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، لافتة إلى أنه وقع على عمق 30 كيلومترا، ولم يكن هناك خطر حدوث تسونامي.