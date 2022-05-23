ترتيب أفضل 10 هدافين ..الحذاء الذهبي الأوروبي من نصيب من؟

أسدل الستار أمس الأحد على الدوريات الأوروبية لكرة القدم لموسم 2021-2022، وتصدر مهاجم بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.

وحل ليفاندوفسكي في صدارة ترتيب أفضل الهدافين في أوروبا، برصيد 35 هدفا (70 نقطة)، متبوعا بمهاجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل 28 هدفا (56 نقطة)، ثم جاء مواطنه كريم بنزيما، هداف ريال مدريد والدوري الإسباني، في المركز الثالث مع 27 هدفا (54 نقطة).

وبرصيد 27 هدفا و54 نقطة أيضا، تقاسم مهاجم نادي لاتسيو، الدولي الإيطالي، تشيرو إيموبيلي المركز الثالث مع بنزيما.

واكتفى هداف نادي ليفربول والدوري الإنجليزي، المصري محمد صلاح، بالمركز التاسع برصيد 46 نقطة من 23 هدفا.

وفي ما يلي ترتيب أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية في موسم 2021-2022

1 – البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)- 70 نقطة – 35 هدفا.

2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)- 56 نقطة – 28 هدفا.

3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)- 54 نقطة -27 هدفا.

- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)- 54 نقطة -27 هدفا.

5- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو) - 50 نقطة – 25 هدفا.

6- النرويجي أوهي أوموجانفو (أوصلو) – 49.5 نقطة - 33 هدفا

7- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا / يوفنتوس)- 48 نقطة – 24 هدفا.

- التشيكي باتريك ستشيك (باير ليفركوزن) – 48 نقطة – 24 هدفا

9- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 46 نقطة – 23 هدفا.

-الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام)- 46 نقطة – 23 هدفا.