بالفيديو شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى.. واعتقال مستوطن لهذا السبب..1

اقتحم العشرات من المستوطنين صباح اليوم الاثنين 23/5/2022، باحات المسجد الأقصى المبارك.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتقلت مستوطناً أدى طقوساً وردد نصوصاً تلمودية وانبطح أرضاً في ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، فيما زعمت أنها طردت العديد من المستوطنين الذين جاءوا للمكان بشالات الصلاة اليهودية.

فيما انتقد عضو الكنيست إيتمار بن غفير، حكومة الاحتلال حيث كتب على صفحته:

"هذا الصباح أشعر بقلق شديد على مصير الديمقراطية !!! لدهشتي لا تحترم الشرطة قرار المحكمة التي قضت أمس بالسماح لليهود بالصلاة في ساحات المسجد الأقصى، وأن قراءة نصوص "تلمودية" هناك ليس جريمة."