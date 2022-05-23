أسعار الذهب في الاردن اليوم الأثنين 23/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18، يشهد أسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 23/5/2022، استقراراً بعد ارتفاع دام عدة ايام ، حيث جاء سعر عيار 24 : البيع 44 دينار و50 فلساً ، في حين بلغ سعر الشراء 41 دينار و80 فلساً ، ليشهد ارتفاعاُ عما كان عليه الخميس الماضي الذي بلغ سعره 43 دينار و500 فلساً ، لتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم" الاخبارية عرض شامل أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 22/5/2022، عيار 21 وعيار 24 وعيار.

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 23/5/2022

اسعار الذهب في الاردن ومنذ عدة اشهر تشهد تذبذباً ونقدم لكم اسعار الذهب اليوم الأثنين 22/5/2022 سعر الذهب عيار 24 : البيع 44 دينار و50 فلساً ، في حين جاء الشراء 41 دينار و80 فلساً.

سعر الذهب عيار 21 : بلغ سعر البيع 37 دينار و 80 فلساً ، في حين بلغ سعر الشراء 36 دينار و 20 فلساً .

سعر الذهب عيار 18 : بلغ سعر البيع 33 دينار و80 فلساً ، في حين بلغ سعر الشراء 30 دينار و80 فلساً

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 23/5/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.29 دينار $59.66

سعر الذهب عيار 22 38.77 دينار $54.69

اسعار الذهب عيار 21 37.01 دينار $52.20

اسعار الذهب عيار 18 31.72 دينار $44.74

سعر الذهب عيار 14 24.67 دينار $34.80

سعر الذهب عيار 12 21.15 دينار $29.83

اسعار أوقية الذهب 1,315 دينار $1,855

اسعار جنيه الذهب 296.06 دينار $417.60

اسعار كيلو الذهب 42,294 دينار $59,656





أسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 23/5/2022

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 مايو 42.12 36.86 31.59 24.57 21.06

21 مايو 42.13 36.86 31.59 24.57 21.06

20 مايو 42.08 36.82 31.56 24.55 21.04

19 مايو 42.02 36.76 31.51 24.51 21.01

18 مايو 41.44 36.26 31.08 24.17 20.72

17 مايو 41.43 36.25 31.07 24.17 20.71

16 مايو 41.67 36.46 31.25 24.31 20.84

15 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

14 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

13 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48