 250 منظمة أمريكية فشلت في حشد 3 آلاف متظاهر تضامناً مع "اسرائيل"

فشلت ٢٥٠ منظمة اميركية مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة الاميركية في حشد أكثر من 3 آلاف متظاهر في مدينة نيويورك للتضامن مع اسرائيل.

واقتصرت المشاركة في المسيرة على طلاب المدارس اليهودية الخاصة والدينية وبمشاركة وفد اسرائيلي رفيع المستوى ومسؤولين اميركيين حاليين وسابقين كبار اضافة لثلاثة اعضاء من الكونغرس.

وخصصت المنظمات أكثر من 4 ملايين دولار لتغطية تكاليف المسيرة مع توقعات ان يصل العدد الى 40 ألف مشارك لكن الاعداد الحقيقية لم تزد عن 3 آلاف وفقا لما نشرته صحف اميركية محلية تحدثت عن مشاركة بالآلاف وليس بعشرات الاف كما ادعت وسائل اعلام اسرائيلية.

وقد اكدت صحيفة "نورث جيرسي" وموقع" الصوت اليهودي" ان المشاركة كانت بالآلاف وليس بعشرات الالاف.

وتم رصد مشاركة مكثفة للمنظمات الأميركية الداعمة للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية مثل "صندوق الخليل".

وكانت اخر تظاهرة مؤيدة لفلسطين قد اقيمت نحو اسبوع في ذكرى النكبة واحتجاجا على قتل الصحفية الفلسطينية الاميركية نظمت بمشاركة محلية وقدر عدد المشاركين فيها بنحو 8 آلاف.