بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 23-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:52 م
22 مايو 2022
بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 23-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء
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بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 23-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء ، ويبحث المصريون سواء أكانوا مواطنين عاديين أو مشترين وباعة او مقبلين على الزواج ومستثمرين عن سعر الذهب في مصر بجميع عيارته لا سيما أن الأسعار جاءت أمس على التالي إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 814.25 جنيه 44.56 دولار فيما وصل عيار 21 عند 949.96 جنيه 51.99 دولار لهذا تجد جميع المذكورين يهتمون يوميا في معرفة الأسعار علما انها تختلف كل 24 ساعة علاوة عن التداعيات الاقتصادية العالمية ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل كاملة في هذه المقالة .

ونشير لكم في هذه المقالة التي هي بعنوان بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 23-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء إلى أن فريق الموقع يقوم يوميا بنشر مقالات يشرح عبرها أسعار الذهب وهي في مصر والعراق وسوريا والجزائر وغيرها من الدول العربية وفيما يلي التفاصيل :

بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة      سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24   بيع 1,160 شراء 1,171

عيار 22   بيع 1,063 شراء 1,074

عيار 21   بيع 1,015 شراء 1,025

عيار 18   بيع 870 شراء 879

عيار 14   بيع 677 شراء 683

عيار 12   بيع 580 شراء 586

الاونصة    بيع 36,076 شراء 36,431

الجنيه الذهب           بيع 8,120 شراء 8,200

الكيلو      بيع 1,160,000 شراء 1,171,429

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سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة      جنيه مصرى            دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,085 جنيه           $59.41

سعر الذهب عيار 22  994.69 جنيه         $54.46

اسعار الذهب عيار 21 949.49 جنيه         $51.99

اسعار الذهب عيار 18 813.84 جنيه         $44.56

سعر الذهب عيار 14  632.98 جنيه         $34.66

سعر الذهب عيار 12  542.55 جنيه         $29.71

سعر الذهب عيار 9    406.92 جنيه         $22.28

اسعار أوقية الذهب     33,747 جنيه         $1,848

اسعار جنيه الذهب     7,596 جنيه           $415.89

اسعار كيلو الذهب      1,085,105 جنيه     $59,412

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سعر جرام الذهب النهارده في مصر عيار 18

في حين جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم        عيار 24   عيار 21   عيار 18   عيار 14   عيار 12

21 مايو   1,086     949.96   814.25   633.30   542.82

20 مايو   1,086     949.95   814.24   633.29   542.82

19 مايو   1,083     947.70   812.31   631.79   541.53

18 مايو   1,067     933.83   800.42   622.54   533.60

17 مايو   1,068     934.22   800.75   622.80   533.83

16 مايو   1,073     938.85   804.72   625.89   536.47

15 مايو   1,068     934.33   800.85   622.88   533.89

14 مايو   1,120     980.07   840.06   653.37   560.03

13 مايو   1,120     980.07   840.06   653.37   560.03

12 مايو   1,120     980.07   840.06   653.37   560.03

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وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها الاجابة عن تساؤل بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 23-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء نتمنى اند تكون قد نالت اعجابكم كما وندعوكم إلى متابعة موقعنا يوميا .

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