بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 23-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء ، ويبحث المصريون سواء أكانوا مواطنين عاديين أو مشترين وباعة او مقبلين على الزواج ومستثمرين عن سعر الذهب في مصر بجميع عيارته لا سيما أن الأسعار جاءت أمس على التالي إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 814.25 جنيه 44.56 دولار فيما وصل عيار 21 عند 949.96 جنيه 51.99 دولار لهذا تجد جميع المذكورين يهتمون يوميا في معرفة الأسعار علما انها تختلف كل 24 ساعة علاوة عن التداعيات الاقتصادية العالمية ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل كاملة في هذه المقالة .

ونشير لكم في هذه المقالة التي هي بعنوان بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 23-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء إلى أن فريق الموقع يقوم يوميا بنشر مقالات يشرح عبرها أسعار الذهب وهي في مصر والعراق وسوريا والجزائر وغيرها من الدول العربية وفيما يلي التفاصيل :

بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,160 شراء 1,171

عيار 22 بيع 1,063 شراء 1,074

عيار 21 بيع 1,015 شراء 1,025

عيار 18 بيع 870 شراء 879

عيار 14 بيع 677 شراء 683

عيار 12 بيع 580 شراء 586

الاونصة بيع 36,076 شراء 36,431

الجنيه الذهب بيع 8,120 شراء 8,200

الكيلو بيع 1,160,000 شراء 1,171,429

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,085 جنيه $59.41

سعر الذهب عيار 22 994.69 جنيه $54.46

اسعار الذهب عيار 21 949.49 جنيه $51.99

اسعار الذهب عيار 18 813.84 جنيه $44.56

سعر الذهب عيار 14 632.98 جنيه $34.66

سعر الذهب عيار 12 542.55 جنيه $29.71

سعر الذهب عيار 9 406.92 جنيه $22.28

اسعار أوقية الذهب 33,747 جنيه $1,848

اسعار جنيه الذهب 7,596 جنيه $415.89

اسعار كيلو الذهب 1,085,105 جنيه $59,412



سعر جرام الذهب النهارده في مصر عيار 18

في حين جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 مايو 1,086 949.96 814.25 633.30 542.82

20 مايو 1,086 949.95 814.24 633.29 542.82

19 مايو 1,083 947.70 812.31 631.79 541.53

18 مايو 1,067 933.83 800.42 622.54 533.60

17 مايو 1,068 934.22 800.75 622.80 533.83

16 مايو 1,073 938.85 804.72 625.89 536.47

15 مايو 1,068 934.33 800.85 622.88 533.89

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03



وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها الاجابة عن تساؤل بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 23-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء نتمنى اند تكون قد نالت اعجابكم كما وندعوكم إلى متابعة موقعنا يوميا .