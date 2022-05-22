طبيعة مرض الممثلة شافية بوذراع وموعد الدفن وتشييع الجنازة .. السيرة الذاتية للجزائرية شافية بوذراع 

طبيعة مرض الممثلة الجزائرية شافية بوذراع وموعد الدفن وتشييع الجنازة .. السيرة الذاتية شافية بوذراع ، وعبر المواطنون في الجزائر عن حزنهم الشديد في نشر التغريدات على حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تلقوا نبأ وفاة شافية بوذراع اليوم الاحد الموافق 22-5-2022 بإحدى المستشفيات في البلاد ، حيث عم الحزن والغم على متابعيها في جميع الدول العربية ، وفي هذا الاطار فقد قام فريق فلسطين اليوم بوضع التفاصيل الكاملة عن المرض الذي أصابها وتوفيت على إثرها لا سيما مع حرص المواطنين لمعرفته ، وبالإضافة إلى ذلك وضعنا في اسفل هذه المقالة معلومات عامة مقتبس عن الممثلة .

وبالإضافة إلى عنوان المقالة حول طبيعة مرض الممثلة الجزائرية شافية بوذراع وموعد الدفن وتشييع الجنازة فلقد وضعنا لكم ابرز ما كتبه الجمهور على حسابته الرقمية والتي تضرعوا فيها إلى الله عزوجل بان يتغمدها برحمته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ، وعن التفاصيل فهي في السطور التالية .

طبيعة مرض الممثلة شافية بوذراع

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإجابة سبب وفاة الممثلة شافية بوذراع ، حيث توفيت عن عمر ناهز 92 عاما بمرض عضال ألم بها منذ فترة وعلى إثره أدخلت إلى المستشفى لأشهر عدة ، وفيما يلي موعد الدفن .

موعد دفن الممثلة شافية بوذراع

كما سيصلى على جثمان الفقيدة شافية بوذراع اليوم إذ بعد صلاة المغرب كما سيوارى جثمانها الثرى بمقبرة العالية.



وفاة شافية بوذراع

سامي قاسمي كتب عبر صفحته على تويتر إن "الموت يغيب الفنانة الجزائرية القديرة شافية بوذراع عن عمر ناهز 92، رحم الله الفقيدة وغفر لها ورزقها الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وليد كبير علق :" الفنانة الجزائرية القديرة شافية بوذراع في ذمة الله عن عمر 92 سنة ، وقد اشتهرت بدور لالة عيني في مسلسل الحريق وأدت دور البطولة في فيلم خارجون عن القانون خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة ، تغمدها الله بواسع رحمته والهم اهلها جميل الصبر والسلوان ، انا لله وانا اليه راجعون".

انا لله وانا اليه راجعون

الجزائر تفقد قامة من قاماتها الفنية😔 ابنة مدينة قسنطينه الفنانه القديرة "#شافية_بوذراع"، المجاهدة وزوجة الشهيد بوذراع صالح الله يرحمها ربي يصبر اهلها pic.twitter.com/U40xSeOvA6 — 🇩🇿 (@D_IHIA) May 22, 2022

رشيد الأزرق كتب على حسابه : " إلى رحمة اللّه تعالى بإذنه ترحل سيّدة التّمثيل الجزائري، ترحل من جسّدت حياة المرأة الجزائريّة إبّان الاستعمار الفرنسي، المرأة البارّة بوالدتها والمكافحة لأجل أبنائها رحمة اللّه لا عيني، تعازينا الخالصة لأهلها جميعا ".

رمطان لعمامرة كتب : " بين الأمس واليوم، تفقد الأسرة الفنية الجزائرية علمين من أعلامها واسمين لامعين، الفنان أحمد بن عيسى والفنانة شافية بوذراع، اللذين ساهما بكل تفان وابداع وتميز في تألق الفن الجزائري محليا ودوليا. أخلص التعازي لأهل وأقارب وأصدقاء الفقيدين. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يوسف ميلي كتب : "رحم الله الفنانة الجزائرية شافية بوذراع ، الفنانة الوحيدة في العالم التي استطاعت ان تدخل الحجاب الى مهرجان كان cannes العالمي معتزة بجزائريتها ودينها وتقاليدها. هذه الصورة سوف تبقى سابقة عالمية في مثل هذه المهرجانات ، لن نجد اي امرأة اخرى شجاعة مثلها".

سبب وفاة شافية بوذراع

السيرة الذاتية شافية بوذراع ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة حول سبب وفاة الممثلة شافية بوذراع وموعد الدفن ويكيبيديا وضعنا لكم معلومات عامة عن الممثلة الجزائرية التي أحزن فراقها الملايين ، وهي فنانة وممثلة سنمائية ومسرحية ولدت في 22 أبريل 1930 بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري.

كما أن الممثلة شافية بوذراع فقد اشتهرت بأدائها أدوارا جدية معروفة بشخصية لالا عيني في مسلسل الحريق وفيلم خارجون عن القانون وفيلم بلديون(فيلم) للمخرج العالمي رشيد بوشارب .