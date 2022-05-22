سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 23 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية باستمرار أسعار الدولار في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الدولار في سوريا، وهي من العملات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 23 مايو 2022

ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم

ارتفع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة بنحو طفيف، اليوم الإثنين 23 مايو/أيار 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 23 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3950 ليرة للشراء، و3985 ليرة للبيع، مقابل 3945 ليرة للشراء، و3980 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 23 مايو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سعر اليورو اليوم

وتراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 4168 ليرة للشراء، و4210 ليرات للبيع مقابل 4173 ليرة للشراء، و4215 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الإسترليني

وانتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، مسجلًا نحو 4924 ليرة للشراء، و4977 ليرة للبيع مقابل 4921 ليرة للشراء، و4975 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 23 مايو 2022

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مستوى 1051 ليرة للشراء، و1064 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 1072 ليرة للشراء، و1085 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 23 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12893 ليرة للشراء، و13032 ليرة للبيع.