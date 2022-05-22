سبب وفاة الممثلة شافية بوذراع الجزائرية وموعد الدفن ويكيبيديا .. من هي شافية بوذراع

سبب وفاة الممثلة شافية بوذراع وموعد الدفن ويكيبيديا ، ويبحث الملايين من الأشخاص في دولة الجزائر اليوم الاحد الموافق 22-5-2022 عن طبيعة المرض الذي ألم بالممثلة شافيه بوذراع التي توفيت على إثره قبل ساعات من كتابة هذه المقالة التي اعدها لكم فريق فلسطين اليوم ، حيث تقدم المواطنين والفنانين وشخصيات رسمية جزائرية وعربية بواجب التعازي في رحيلها ضارعين إلى الله عزوجل ان يتغدمها بواسع رحمته .

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي رصدنا عمليات بحث أيضا حول معرفة سبب وفاة الممثلة شافية بوذراع وموعد الدفن ويكيبيديا الامر الذي دفعنا بسرعة عالية في وضع الإجابة الكاملة مع معلومات عامة عن الممثلة الجزائرية القديرة التي لها باع طويل في مجالها ، وعن التفاصيل الكاملة فهي على النحو التالي:

سبب وفاة الممثلة شافية بوذراع

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإجابة سبب وفاة الممثلة شافية بوذراع ، حيث توفيت عن عمر ناهز 92 عاما بمرض عضال ألم بها منذ فترة وعلى إثره أدخلت إلى المستشفى لأشهر عدة ، وفيما يلي موعد الدفن .

موعد دفن الممثلة شافية بوذراع

كما سيصلى على جثمان الفقيدة شافية بوذراع اليوم إذ بعد صلاة المغرب كما سيوارى جثمانها الثرى بمقبرة العالية. وفيما يلي ابرز ما كتبه المواطنين عن رحيلها عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة شافية بوذراع

سامي قاسمي كتب عبر صفحته على تويتر إن "الموت يغيب الفنانة الجزائرية القديرة شافية بوذراع عن عمر ناهز 92، رحم الله الفقيدة وغفر لها ورزقها الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وليد كبير علق :" الفنانة الجزائرية القديرة شافية بوذراع في ذمة الله عن عمر 92 سنة ، وقد اشتهرت بدور لالة عيني في مسلسل الحريق وأدت دور البطولة في فيلم خارجون عن القانون خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة ، تغمدها الله بواسع رحمته والهم اهلها جميل الصبر والسلوان ، انا لله وانا اليه راجعون".

رشيد الأزرق كتب على حسابه : " إلى رحمة اللّه تعالى بإذنه ترحل سيّدة التّمثيل الجزائري، ترحل من جسّدت حياة المرأة الجزائريّة إبّان الاستعمار الفرنسي، المرأة البارّة بوالدتها والمكافحة لأجل أبنائها رحمة اللّه لا عيني، تعازينا الخالصة لأهلها جميعا ".

وزير الإعلام يزور الفنانة الجزائرية شافية بوذراع التى خضعت لعملية جراحية ناجحة بالمستشفى السلطاني بمسقط نتيجة تعرضها لكسر ليلة تكريمها في الدورة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي. pic.twitter.com/LJaAjjed8r — شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) April 1, 2018

رمطان لعمامرة كتب : " بين الأمس واليوم، تفقد الأسرة الفنية الجزائرية علمين من أعلامها واسمين لامعين، الفنان أحمد بن عيسى والفنانة شافية بوذراع، اللذين ساهما بكل تفان وابداع وتميز في تألق الفن الجزائري محليا ودوليا. أخلص التعازي لأهل وأقارب وأصدقاء الفقيدين. إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحيل شافية بوذراع





من هي شافية بوذراع ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة حول سبب وفاة الممثلة شافية بوذراع وموعد الدفن ويكيبيديا وضعنا لكم معلومات عامة عن الممثلة الجزائرية التي أحزن فراقها الملايين ، وهي فنانة وممثلة سنمائية ومسرحية ولدت في 22 أبريل 1930 بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري.

كما أن الممثلة شافية بوذراع فقد اشتهرت بأدائها أدوارا جدية معروفة بشخصية لالا عيني في مسلسل الحريق وفيلم خارجون عن القانون وفيلم بلديون(فيلم) للمخرج العالمي رشيد بوشارب .