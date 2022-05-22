البكري: السماح بأداء الطقوس في باحات الأقصى تصعيد خطير وتعدٍ واضح على مشاعر المسلمين

أكد سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم الأحد، بأن قرار محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بأداء طقوسهم في داخل باحات المسجد الأقصى هو تعدٍّ واضح على الوضع القائم داخل المسجد، ومساس خطير بمشاعر المسلمين، وتكريس قواعد جديدة للتعامل داخل المسجد الأقصى يتجاوز جميع الأعراف القانونية والسياسية والأخلاقية.

وأضاف الشيخ البكري :"بأن هذا القرار هو نقل للمواجهة إلى مرحلة متقدمة تضعها في البعد الديني للصراع وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه أبداً".

وأشار إلى أن مواجهة هذا القرار بالشكل الملائم له سياسياً وقانونياً ونضالاً يومياً يقتضي وحدة موقف إسلامية وعربية وفلسطينية، تكون حاضنة لهذه المواجهة وداعمة لها.

وطالب البكري المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والتراث العالمي برفض هذا القرار وعدم تمريره بأي شكل من الأشكال لخطورته الكبيرة، وقدرته على تدمير الواقع الذي نعيشه.

كما طالب أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالعمل على منع هؤلاء المحتلون من انتهاكاتهم اليوم التي تتم تحت مسميات وروايات دينية متطرفة.

