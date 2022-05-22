مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 في مصر.. تعرف عليها

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو2022 في مصر، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، مواعيد صرف رواتب الموظفين في مصر للشهر الحالي، وهو من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين في مصر، وخاصة الموظفين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو2022 في مصر

وبدورها، قررت وزارة المالية في مصر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين والموظفين بوزارات وهيئات الدولة اعتبارًا من الإثنين 23 مايو وعلى مدى 4 أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 في مصر

ومنعاً للتزاحم الشديد على ماكينات الصرافة، أعلنت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 على عدة أيام، حيث جعلت صرف مرتبات الموظفين في 33 وزارة وهيئة يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022.

أما في اليوم التالي الثلاثاء 24 مايو 2022 سيتم صرف المرتبات في 33 وزارة وهيئة أخرى، كما يتم صرف مرتبات شهر مايو لجميع الجهات والهيئات الأخرى خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و26 مايو.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 في مصر

وفيما يلي نعرض أهم الوزارات والهيئات التي سيتم صرف مرتباتهم خلال الأسبوع الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 في مصر

صرف مرتبات شهر مايو ليوم الإثنين 23 -5-2022

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 في مصر

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 في مصر

صرف مرتبات شهر مايو ليوم الثلاثاء 24 -5-2022

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 في مصر

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 في مصر

صرف مرتبات شهر مايو ليومي الأربعاء والخميس 25 و26 -5-2022

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.