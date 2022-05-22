طالع طقس فلسطين يوم غد الاثنين الموافق 23-5-2022

أعلن الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأحد الموافق 22-5-2022، عن الحالة الجوية السائدة في فلسطين هذه الليلة، موضحًا أنه "بعد مُنتصف الليل فإن الفرصة مُهيأة لزخات محلية من الأمطار في شمال البلاد".

وبيّن العلامي، في تغريدة له على حسابه على الفيسبوك، أنه حالة الطقس يوم غد الاثنين، يكون فيها الجو لطيف نهاراً، فيما تنشط رياح على فترات، في حين يميل الجو للبرودة ليلاً.

وأوضح الراصد الجوي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن درجات الحرارة من نهار الأحد تنخفض بحدود عشرة درجات مئوية بسبب كتلة هوائية باردة قادمة من حوض البحر المتوسط، يتخللها وصول غيوم تختلف كثافتها من منطقة لأخرى، قائلاً: إن "فلسطين ستكون على أطراف الكتلة الهوائية".

وبيّن أن المناطق الشمالية من فلسطين ستشهد زخات من الأمطار مع عواصف رعدية محدودة نسبيًا تستمر لساعات نهار الاثنين، بالمقابل ستتأثر مناطق الوسط والساحلية والأغوار بكثافة السحب وهي تختلف بين المناطق بالتزامن مع انخفاض الحرارة لبداية العشرينيات، عقب وصول الكتلة الهوائية.

وأشار العلامي، إلى أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا وطبيعيًا، الثلاثاء، بحيث تميل إلى الاقتراب من معدلاتها الربيعية الدافئة المعتادة بهذه الفترة من السنة.

من جهته، ذكرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حالة الطقس ليوم غد الاثنين يكون فيها الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية.

وأشارت إلى أنه يطرأ غدًا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، فيما تبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى.

ولفتت إلى أن الرياح تكون غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها احيانا الى 60 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.