جيش الاحتلال يفعل صافرات الإنذار في "غلاف غزة" غدًا الاثنين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيفعل صفارات الإنذار ف ي العديد من المستوطنات البلدات المحتلة في منطقة "غلاف غزة"، غدًا الاثنين، في إطار مناورة "عربات النار" والاستعداد لحالات الطوارئ.

وذكر الإعلام العبري، أنه سيتم تفعيل صفارات الإنذار غدا الاثنين الساعة 11:05 في طمرة للتعامل مع سقوط صواريخ، والساعة 18:05 في كيبوتس سعد بغلاف غزة، للتعامل مع تسلل مسلحين.

كما وسيتم تفعيل تلك الصفارات يوم الأربعاء الساعة 10:05 في معاليه افرايم للتعامل مع وقوع زلزال، والساعة 10:15 في كريات ملاخي للتعامل مع حادثة مواد خطيرة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، الاثنين الماضي، انطلاق المناورة العسكرية "عربات النار"، مبينا أنها ستستغرق شهرا كاملا وستحاكي سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع.