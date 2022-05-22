ما هي أسباب اغتيال العميد خداياري في طهران؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، عن أساب اغتيال العميد في حرس الثورة الإسلامية حسن صياد خداياري في طهران اليوم.

وزعم مراسل القناة 13 العبرية، الون بن دافيد قائلاً :"العميد في الحرس الثوري الذي أُغتيل اليوم في طهران مسؤول عن عدة عمليات استهدفت صهاينة في عدة اماكن حول العالم".

وأضاف بن دافيد :"وكان ايضاً مسؤول عن منصور رسولي الذي حاول اغتيال صهاينة في تركيا".

وكان في بيان رسمي، زف حرس الثورة الاسلامية في إيران الشهيد البطل العميد حسن صياد خداياري، الذي اغتاله عناصر منتمية للغطرسة العالمية والاستكبار.

وبدوره قال مسؤول إيراني: "اغتيال العميد في الحرس الثوري صياد خدايي سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في معادلة الصراع".