حاخامات يحشدون لاقتحام الأقصى الأحد المقبل

بدأ كبار حاخامات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالحشد لدعوات اقتحام المسجد الأقصى في ما يسمى بـ"يوم القدس" العبري، الذي يوافق الأحد القادم 29 أيار/ مايو الجاري.

وأصدر حاخامات دعوة موحدة لاقتحام المسجد الأقصى، واعتبروه اقتحاما مفصليا، وذلك في خطوة مشابهة لاقتحامات "الفصح العبري"، والتي تزامنت مع بداية شهر رمضان الماضي.

وقال حاخام مستوطنة كريات أربع في الخليل دوف حاخام: إن "هذه فرصة استثنائية لجيلنا، أن يتمكن اليهود من الصعود إلى جبل الهيكل، وخصوصا في يوم تحرير القدس"، على حد تعبيره.

ورأى الحاخام تسافانيا دروري أن "الصعود إلى جبل الهيكل أمر ضروري في الوقت الحالي، والصعود بالقداسة والصلاة وطلب الهيكل من الرب"، وفق زعمه.

أما الحاخام يعقوب مادان رئيس يشيفات هار عتصيون فشدد أنه "في يوم تحرير القدس الجميع مدعوون لصعود جبل الهيكل وعلينا جميعا ان نشكر الرب الذي شرفنا برؤية بيته بأعيننا".

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قد حذرت الاحتلال، عبر بيانات، من اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين والمصلين، وأكدت انها "لن تكوف مكتوفة الأيدي".