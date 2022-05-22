أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 22 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في المغرب وبمختلف العيارات المتداولة، حيث يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين، وخاصة من التجار والشباب المقلبين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 22 مايو 2022

استقرار الذهب في المغرب

استقرت أسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات، اليوم الأحد 22 مايو 2022، تزامنًا مع تسجيل "النفيس" أول ارتفاع أسبوعي في شهر عالميًا.

أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 22 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في المغرب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المغرب، بالتعاملات المسائية، نحو 595.81 درهم (59.41 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في المغرب اليوم، نحو 521.35 درهم (51.99 دولار).

أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المغرب، عند مستوى 446.86 درهم (44.56 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في المغرب، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 347.56 درهم (34.66 دولار).

أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب في المغرب

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 18.530 ألف درهم (1848 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في المغرب، نحو 4.171 ألف درهم (415.89 دولار).

أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 22 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أول أمس الجمعة، لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر، مدعومة من تزايد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي.