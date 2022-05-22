الأسير العارضة طلب من المراسلة نجوان سمري بنقل رسالته.. ما هي!

طلب الأسير محمود العارضة، اليوم الأحد، من مراسلة الجزيرة نحوان سمري أن تنقل له رسالته خلال مداخلتها على فضائية الجزيرة.

وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري: "اليوم خلال محاكمة أسرى نفق الحرية، طلب الأسير محمود العارضة أن أذكر خلال المداخلات هذه الرسالة: (شيرين هي النص المكتوب أمام زيفهم المكذوب).

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحكم على الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية".

وحكمت حكمة الاحتلال، بالسجن 5 سنوات و8 أشهر وغرامة مالية على أسرى نفق الحرية، وأعلنت أنها حكمت على الأسرى الذين يتهمهم بمساعدة أسرى نفق الحرية بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية.

وقال محامي نادي الأسير خالد محاجنة للميادين، إنّ الأحكام الصادرة بحق الأسرى "غير عادلة"، مضيفاً أنّ "الأحكام الصادرة هي نموذج من ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

ولفت محاجنة إلى أنّه يمكن استئناف الأحكام، "لكن لا تعويل على نظام المحاكم الإسرائيلية"،مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال تحاول إبعاد الصحافيين من قاعة المحكمة.