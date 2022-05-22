سعر الذهب في السودان خلال التعاملات المسائية اليوم الاحد 22 مايو 2022

استقرت أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الأحد 22 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع تسجيل "النفيس" أول ارتفاع أسبوعي في شهر عالميًا.

وبورصات الذهب العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في السودان

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، بالتعاملات المسائية، نحو 26.549 ألف جنيه (59.41 دولار).

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، نحو 23.231 ألف جنيه (51.99 دولار).

كما بقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، عند مستوى 19.912 ألف جنيه (44.56 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.487 ألف جنيه (34.66 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 825.687 ألف جنيه (1848 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 185.850 ألف جنيه (415.89 دولار).