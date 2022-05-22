أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد 22 مايو 2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل مستمر أسعار الذهب في الكثير من الدول العربية، وهي من الموضوعات التي يبحث عنها المتابعين بكثرة، وبعد زيادة البحث عبر محركات البحث العالمية عن أسعار الذهب في العراق، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد 22 مايو 2022

استقرار أسعار الذهب في العراق

استقرت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات، اليوم الأحد 22 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع تسجيل "النفيس" أول ارتفاع أسبوعي في شهر عالميًا.

أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد 22 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في العراق

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، بالتعاملات المسائية، نحو 86.741 ألف دينار (59.41 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، نحو 75.900 ألف دينار (51.99 دولار).

أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، عند مستوى 65.057 ألف دينار (44.56 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في العراق، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.599 ألف دينار (34.66 دولار).

أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، نحو 2.697 مليون دينار (1848 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق، نحو 607.201 ألف دينار (415.89 دولار).

أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد 22 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالمياً، استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أول أمس الجمعة، لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر، مدعومة من تزايد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي.