أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاحد، حيث يهم الكثير من المتابعين وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، ويبحثنون عنه باستمرار، وبعد زيادة عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022

استقرار أسعار الذهب في الجزائر

استقرت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم الأحد 22 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع تسجيل "النفيس" أول ارتفاع أسبوعي في شهر عالميا.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، بالتعاملات المسائية، نحو 8.656 ألف دينار (59.41 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، نحو 7.574 ألف دينار (51.99 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وبقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، عند مستوى 6.492 ألف دينار (44.56 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.049 ألف دينار (34.66 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال التعاملات المسائية، نحو 269.206 ألف دينار (1848 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، نحو 60.594 ألف دينار (415.89 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالمياً، استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أول أمس الجمعة، لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر، مدعومة من تزايد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي.