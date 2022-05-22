أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاحد، حيث يهم الكثير من المتابعين وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، ويبحثنون عنه باستمرار، وبعد زيادة عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022
استقرار أسعار الذهب في الجزائر
استقرت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم الأحد 22 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع تسجيل "النفيس" أول ارتفاع أسبوعي في شهر عالميا.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022
أسعار الذهب اليوم في الجزائر
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، بالتعاملات المسائية، نحو 8.656 ألف دينار (59.41 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 21
وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، نحو 7.574 ألف دينار (51.99 دولار).
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022
سعر جرام الذهب عيار 18
وبقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، عند مستوى 6.492 ألف دينار (44.56 دولار).
أسعار الذهب الاقتصادي
وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.049 ألف دينار (34.66 دولار).
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022
سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر
وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال التعاملات المسائية، نحو 269.206 ألف دينار (1848 دولارا).
فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، نحو 60.594 ألف دينار (415.89 دولار).
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022
أسعار الذهب اليوم عالميًا
وعالمياً، استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أول أمس الجمعة، لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر، مدعومة من تزايد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي.