كيف تتخلص من الإنفلونزا بسرعة..علاج الإنفلونزا الشديدة، يلجأ الكثيرون إلى علاج الأنفلونزا فى المنزل بطرق طبيعية بدلا من تناول الأدوية والمضادات الحيوية، خاصة بعد تحذيرات من كثرة استخدامها، وفريق الموقع خصص لكم هذه المقالة للحديث عن علاج الانفلونزا في المنزل، بعد رصد عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية عن علاج الانفلونزا في المنزل.

علاج الإنفلونزا والرشح

الهواء الرطب : استنشاق الهواء الرطب يخفف من احتقان الأنف وألم الحلق ومن الطرق الفعالة التي تساعد على استنشاق الهواء الرطب : الاستحمام مع وجود بخار الماء عدة مرات يوميا او قد يستخدم جهاز مرطب لترطيب جو الغرفة ولكن يجب تنظيفه باستمرار.

علاج الإنفلونزا بالبصل

وفقًا للعلاج الشعبي يتم وضع شريحة من البصل داخل الجوارب أسفل القدم قبل النوم وتركها لليوم التالي للتخلص من الإنفلونزا، كما يُعتقد أن وضع البصل النيء في الغرفة يعمل على تنقية الهواء ويُطهر المكان للقضاء على الفيروسات المُسببة للإنفلونزا.

كيف تتخلص من الإنفلونزا بسرعة

استنشاق الهواء الرطب يخفف من احتقان الأنف وألم الحلق ومن الطرق الفعالة التي تساعد على استنشاق الهواء الرطب : الاستحمام مع وجود بخار الماء عدة مرات يوميا او قد يستخدم جهاز مرطب لترطيب جو الغرفة ولكن يجب تنظيفه باستمرار.

علاج الإنفلونزا بالليمون

قطع قشر الليمون إلى شرائح صغيرة، ثم قم بإضافتها إلى العصير. اسكب الماء المغلي على مزيج عصير الليمون والقشر، وغطه بغطاء واتركه حتى يبرد. قم بتصفية المزيج. أضف شرائح الزنجبيل وملعقة من العسل للخليط السابق، واشربه ساخنًا.

علاج الانفلونزا في المنزل

يجب غلي الماء وإزالتها عن مصدر الحرارة ووضعها بإناء , ثم وضع منشفة على الرأس بحيث تغطي الرأس والإناء لتساعد المريض على استنشاق بخار الماء الساخن ويجب إغلاق العينين والاستنشاق بعمق لمدة 30 ثانية ويمكن اضافة نقطتين من زيت النعناع الى الماء لزيادة فعالية فتح القصبات الهوائية ويمكن اعادة هذه الخطوات عند الشعور بالاحتقان

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علاج الإنفلونزا بالاعشاب