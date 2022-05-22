اغتيال شخصية عسكرية ايرانية

أكدت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، اغتيال شخصية عسكرية إيرانية بإطلاق النار تجاهه في أحد شوارع العاصمة طهران.

وبحسب وكالة "تسنيم"، فإنه مسلحين يستقلان دراجة نارية، اغتالا أحد مقاتلي قوة القدس، وهو على القرب من دخول منزله في العاصمة الإيرانية طهران، مشيرة إلى أن حادثة الاغتيال تمت بحلول الساعة الرابعة عصرًا، أثناء مرور هذه الشخصية في أحد الأزقة، مبينة أنه تلقى خمس رصات قاتلة من سلاح كاتم صوت.

و بحسب المصادر الإيرانية، فإن شهيد الحرس الثوري الإيراني هو العميد "حسن صياد خداياري" و قد تم اغتياله أمام منزله اليوم بعد سنوات من النضال، أثناء قيادته لسيارته، وكانت زوجة الشهيد أول من صادف جثته.

وبينت أن الجهات الأمنية بدأت بملاحقة المنفذين والبحث عنهم.