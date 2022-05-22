بريطانيا: نرصد يومياً إصابات جديدة بجدري القردة

تسجل المملكة المتحدة إصابات يومية جديدة بجدري القردة، على ما أعلنت مسؤولة بوكالة الأمن الصحي في البلاد، الأحد، وهي مسألة تقول الحكومة إنها تأخذها "على محمل الجد".

وقالت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي سوزان هوبكنز لشبكة بي بي سي: "إننا نرصد إصابات إضافية كل يوم".

كما أوضحت أنه تم تسجيل 20 إصابة في الأسبوع الماضي، وسيتم نشر حصيلة جديدة، الاثنين، تتضمن "أرقام نهاية الأسبوع".

وأشارت إلى أن "الغالبية العظمى من الإصابات المسجلة حتى الآن في المملكة المتحدة، تتماثل للشفاء من تلقاء نفسها"، لافتة إلى أن جدري القردة "مرض معد جديد ينتشر في مجتمعنا" مع "مصابين لم يخالطوا قط أي شخص قادم من غرب إفريقيا"، حيث كان المرض موجودًا في السابق.

كذلك، أوضحت أن انتقال العدوى سُجل "بشكل أساسي لدى الأفراد الذين يعرّفون أنفسهم كمثليين"، مشيرة إلى أن انتقال العدوى يمكن تفسيره من خلال "الاتصال الوثيق المتكرر الذي قد يمارسونه".

في حين لا يوجد لقاح ضد جدري القردة الذي لا يتطلب علاجاً، إلا أنه يمكن إعطاء لقاح الجدري لحماية المخالطين، بحسب هوبكنز.

من جهته، قال وزير التعليم نديم الزهاوي لـ"بي بي سي" إن الحكومة تتعامل مع الأمر "بجدية بالغة"، وإن المملكة المتحدة بدأت في شراء جرعات من لقاح الجدري.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه العديد من الدول الأوروبية إصابات بجدري القردة التي قد يتزايد عددها في أوروبا، وفقاً لما ذكر مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية، الجمعة.