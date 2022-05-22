سلطات الاحتلال تقدم اقتراحاً لقطر بخصوص مونديال 2022

أفاد الإعلام العبري بأن سلطات الاحتلال الحكومة القطرية تنظر بإمكانية تسيير رحلات مباشرة إلى قطر، للسماح لآلاف "الإسرائيليين"، الذين ضمنوا مقاعدهم بالملاعب، بحضور مباريات مونديال 2022.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أنه "في خطوة غير مسبوقة، تنظر السلطات الإسرائيلية والقطرية في إمكانية تسيير رحلات مباشرة إلى قطر للسماح لآلاف المشجعين الإسرائيليين، الذين ضمنوا مقاعدهم في ملاعب قطر، بحضور مباريات مونديال 2022، دون الحاجة إلى رحلات وسيطة"، حيث بينت التقديرات أن "حوالي 15000 إسرائيلي فازوا في القرعة، واشتروا تذاكر لحضور المباريات في مختلف مراحل كأس العالم، إذ يرجح مراقبون أن يبلغ عدد الإسرائيليين الإجمالي الذين يتوقع وصولهم إلى قطر خلال مباريات كأس العالم التي ستقام في نوفمبر وحتى ديسمبر من هذا العام، عشرات الآلاف".

وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل لا تقيم في الواقع علاقات دبلوماسية رسمية مع قطر، وبالتالي لا توجد رحلات جوية مباشرة بين الجانبين، وهو الأمر الذي سيدفع الإسرائيليين الراغبين بحضور مباريات كأس العالم في قطر إلى التوجه أولا إلى تركيا أو الأردن أو قبرص، ومنها إلى قطر"، إذ أنه "كما هو معروف، فإن الطيران الوسيط يطيل مدة الرحلة بشكل كبير، فبدلا من اختصارها بحوالي ثلاث ساعات في رحلة مباشرة، سيتطلب المسار في هذه الحالة، 7 ساعات إلى 10 ساعات في المتوسط".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، وفقا لمعلوماتها، أن "إسرائيل ستضع أمام السلطات القطرية اقتراحا بتسيير رحلات جوية مباشرة بين الجانبين خلال المونديال"، حيث "تأتي هذه المبادرة من جانب مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية في إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين".