سر تراجع ريال مدريد عن إصدار بيان حول صفقة مبابي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد تراجع عن إصدار بيان بشأن صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.



وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي خلال الموسم الحالي، لكن اللاعب الفرنسي جدد مع سان جيرمان حتى صيف 2025، أمس السبت.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مبابي ظل لا يتواصل مع مسوؤلي ريال مدريد في الأيام الأخيرة، لذا شعرت إدارة الميرنجي أن اللاعب الفرنسي في طريقه للبقاء في "حديقة الأمراء".



وأشارت إلى أن ريال مدريد كان على وشك إصدار بيان رسمي، يوم الجمعة الماضي، لإعلان الانسحاب من صفقة مبابي، لأن الرئيس فلورنتينو بيريز كان غاضبا من اللاعب الفرنسي واعتبر أنه لا يحترم النادي الملكي.



وأراد فلورنتينو بيريز من البيان أن يوضح أن ريال مدريد فوق الجميع، وأن النادي أكبر من كيليان مبابي.



وذكرت الصحيفة أن بيريز تراجع عن إصدار البيان، على أمل يتمسك مبابي بموقفه في الانتقال إلى ريال مدريد.