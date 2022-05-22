بالفيديو رسالة أسرى "نفق الحرية" إلى أهل جنين خلال محاكمتهم اليوم

أرسل أسرى نفق الحرية رسالة الى أهل جنين اليوم الأحد، و ذلك خلال جلسة محاكمة التي عقدها الاحتلال لهم.

و أظهر مقطع فيديو الأسرى و هم في قاعة المحكمة، حيث وجه أحد الأسرى التحية لجنين و لأهلها.

و كانت محكمة الاحتلال في الناصرة اليوم الأحد، أحكامًا إضافية بالسّجن خمس سنوات على أسرى نفق الحرية الذي تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع العام الماضي، وأعاد الاحتلال اعتقالهم.

ووفقًا لهيئة شؤون الأسرى فإن المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكمًا بالسجن مدة 5 سنوات إضافية، وغرامة قيمتها 5 آلاف شيقل الإضافة لـ8 سنوات (سجن وقف تنفيذ) لمدة ثلاث سنوات، على الأسرى: محمود العارضة (46 عامًا)، ومحمد العارضة (40 عاما) وكلاهما من عرابة، وأيهم كممجي (35 عامًا) من كفر دان، ويعقوب القادري (49 عاما) من بير الباشا، ومناضل نفيعات (26 عامًا) من يعبد، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين.

كما حكمت المحكمة الإسرائيلية على 5 أسرى بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية 2000 شيقل، بتهمة مساعدة الأسرى الستة على انتزاع حريتهم، وهم محمود شريم، قصي مرعي، علي أبو بكر، محمد أبو بكر وإياد جرادات.

ونقلت محامية الهيئة عن الأسير يعقوب قادري أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من مغادرة سجن جلبوع عبر النفق: "لا يهمنا ما هو القرار، المهم أننا صنعنا المستحيل، واستطعنا أن نخترق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ووجهنا الصفعة، وما كان بالنسبة لإسرائيل وأجهزتها مستحيلًا، نحن وصلنا إليه".

وفي جلسة منفصلة، أصدرت المحكمة الإسرائيلية حكمًا مماثلًا على الأسير زكريا الزبيدي.

وكان الأسرى الستة تمكنوا في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.