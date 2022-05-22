البطش:  رفع منظمة كاخ الصهيونية من قائمة الإرهاب الأمريكية شاهد على ازدواجية المعايير

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي أ. خالد البطش، إن رفع منظمة "كاخ" اليهودية الصهيونية من قائمة الإرهاب الأمريكية ، شاهد صارخ على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة المنحازة للاحتلال الصهيوني.

وأكد القيادي البطش في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن القرار الأمريكي هو دليل جديد على دعم الإدارات الأمريكية المتعاقبة للإرهاب الصهيوني وتغذية سياسات التطرف والعنصرية والعدوان التي ينتهجها الاحتلال وأحزابه ومنظماته التي لا تكف عن التسابق على القتل وسفك الدماء واستباحة المحرمات والعدوان على شعبنا ومقدساتنا.

وأضاف: إن الموقف الأمريكي يستدعي تحركاً عربياً وإسلامياً جاداً في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، ودعم المقاومة وتبني سياسة واضحة في مواجهة الإرهاب اليهودي".