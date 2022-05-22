الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية بمنطقة تل ارميدة وسط الخليل

شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد، من اجراءاتها العسكرية في منطقة تل ارميدة وسط الخليل، خلال زيارة القنصل الأميركي لمستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال شدد من اجراءاته العسكرية، وسط تواجد اعداد كبيرة من المستوطنين الذين احتشدوا لاستقبال القنصل الاميركي، الذي يزور المستوطنية للقاء سكرتير حركة كاخ الارهابية "باروخ بازل" والاجتماع بالمستوطنين، احتفالا برفع اسم الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية حسب تصنيف وزارة الخارجية الاميركية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد شطبت اسم حركة "كاهنا كاخ" اليهودية المتطرفة، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، متجاهلة كل الجرائم التي ارتكبتها.