الاحتلال يهدم منشآت سكنية في النقب

هدمت جرافات الاحتلال اليوم الأحد 22 مايو 2022، عدداً من المساكن في قرية شقيب السلام بالنقب في الداخل الفلسطيني المحتل.

وكانت آليات الاحتلال بحماية قوات من الجنود، قد هدمت في التاسع من الشهر الجاري مساكن أهالي قرية العراقيب المسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ 201 على التوالي منذ العام 2000.

وشهدت البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، وسخنين، وحرفيش، وبلدات أخرى في النقب، وغيرها.

وتواصل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في الداخل، خصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل