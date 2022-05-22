بالصور مهجة القدس والإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي ينظمان وقفة دعم وإسناد للأسيرين عواودة وريان

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي ظهر اليوم، وقفة دعم وإسناد للأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان أمام برج الشوا وحصري وسط مدينة غزة.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، أنهم لن يتركوا الأسرى وحدهم في مواجهة السجان الصهيوني، مشيرًا إلى أن معركتهم تتطلب من الكل الفلسطيني الوقوف إلى جانبهم، حتى انتصارهم وانتزاع حريتهم.

ودعا الزعانين في كلمة له، المؤسسات الحقوقية والدولية، والمجتمع الدولي، إلى الضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، الذي ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية، داعيًا المقاومة بالتدخل لحماية الأسرى من انتهاكات الاحتلال الذي لا يفهم سوى لغة القوة.

كما طالب، المؤسسات الدولية والحقوقية والقانونية، التدخل الفوري والعاجل من أجل انقاذ حياة الأسيرين خليل العواودة ورائد ريان، داعيًا إلى حراك جماهيري شعبي واسع من أجل فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني، مشيرً إلى أن صمت تلك المؤسسات يشجع إدارة مصلحة السجون على زيادة عنجهيتها ضد الأسرى في السجون.

من جانبها، حذّرت سائدة حلس مسئولة الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة، الاحتلال الصهيوني من أي خطر ينتج عن تدهور حالة الأسيرين الصحية، مطالبة المؤسسات المختصة بضرورة التدخل والخروج عن صمتها بضرورة الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال.

ويواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 81، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم الـ 46، رفضا لاعتقالهما الإداري.











