مبابي يعلق بكلمتين على استمراره مع سان جيرمان

علق الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على استمراره لمواسم مقبلة في "حديقة الأمراء".



وأعلن النادي الباريسي، أمس السبت، تجديد عقد مبابي حتى صيف 2025، لينتهي الجدل المتعلق بانتقاله إلى ريال مدريد.



ونشر مبابي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورته مع قميص سان جيرمان يحمل اسمه، بالإضافة إلى عام 2025.



وكتب اللاعب الفرنسي على الصورة: "المغامرة تستمر".



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مبابي سيحصل على 50 مليون يورو في الموسم الواحد مع سان جيرمان، إلى جانب مكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو.



بالإضافة إلى ذلك، سيحصل اللاعب الفرنسي على نسبة 100% من حقوق الصور الخاصة به.