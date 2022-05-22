كورونا فلسطين: حالة وفاة و117 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد 22 مايو 2022، عن تسجيل حالة وفاة، و117 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و115 حالة تعاف في الفترة ما بين 15-22 أيار الجاري.

وذكرت الكيلة في بيان صحفي صدر عنها، أنه تم تسجيل حالة وفاة وحيدة في الضفة المحتلة، و106 إصابات جديدة في الضفة المحتلة، و11 في قطاع غزة، كما تم تسجيل 115 حالة تعاف في الضفة الغربية المحتلة.

وبينت أن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين بلغ في الضفة الغربية 62.7%، وفي قطاع غزة 35.5%.

يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت صباح اليوم الأحد عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، وذلك في الفترة من 16-22 مايو الجاري.