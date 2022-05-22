حقيقة ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 اليوم الأحد، تتداول الأحاديث حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن بدء ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للمستفيدين منها من قطاع غزة، لكن هذه الأخبار لم تؤكد من قبل الأمم المتحدة أو زارة التنمية الاجتماعية، أو حتى اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، لاسيما أن رئيس اللجنة السفير القطري محمد العمادي لايزال متواجدا في القطاع، ولم يُدلي بأي تصريح في هذا الخصوص، لذلك يبقى الحديث عن هذا الموضوع مجرد تناقل بين مواطنين ومجموعات اخبارية دون تأكيد رسمي على الخبر.

بدء ارسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار

ويبحث أهالي قطاع غزة حاليا عن حقيقة ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 اليوم الأحد، وهو خبر متداول لكن لا أحد من الجهات المختصة أكده، وهو ما يثير شكوك الناس، الذي ينتظرون قرار صرف المنحة لهذا الشهر على أحر من الجمر لاسيما بعد شهر رمضان المبارك، والانتهاء من عيد الفطر المبارك، وهو ما أدى إلى إفراغ جيوب الغزيين، لهذا فهم بأمس الحاجة إلى الحصول على الدفعة النقدية القطرية بأقرب وقت ممكن، لهذا وكالة "فلسطين اليوم" لا تتعامل مع هذه الأخبار لكونها لم تصدر من جهة رسمية.

موعد صرف المنحة القطرية شهر مايو 2022

كما أن الملف الذي يشغل بال الغزيين في هذه الأثناء، هو البحث عن موعد صرف المنحة القطرية شهر مايو 2022، كونهم يعولون عليها في سداد مستلزماتهم المالية، وشراء أدنى مستلزمات اسرهم ومتطلبات أطفالهم، لاسيما وأنهم يعيشون جملة من الأزمات الاقتصادية، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 16 عاما متواصلا، خلف جيوشا من البطالة في قطاع غزة، وهو ما دفع لأن تكون النسبة الأعلى على المستوى العالمي.

هل تم ارسال رسائل المنحة القطرية اليوم الأحد

ولايزال التساؤل بين المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، عن هل تم ارسال رسائل المنحة القطرية اليوم الأحد، وهو ما لم تؤكده أي جهة رسمية لها علاقة بالخصوص، وكل ما يتم تداوله مجرد تخمين، أو اجتهاد شخصي، لكن المعتاد أن يخرج السفير القطرية رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بتصريح يوضح موعد وآلية صرف المنحة القطرية لهذا الشهر.