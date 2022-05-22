رحلة الألف جنيه لتشجيع الأهلي" فى نهائي أفريقيا

تبحث إدارة النادي الأهلي مع الشركتين اللتين تم الاتفاق معهما على إدارة عملية سفر الجمهور للمغرب لدعم الفريق في نهائي أفريقيا أمام الوداد.

وشهدت الساعات الماضية ترتيبات مكثفة من جانب مسئولو الأهلي مع الشركتين بهدف البحث عن تسهيلات لسفر أكبر عدد من الجمهور للمغرب لتشجيع الفريق في المباراة التي ستقام يوم 30 مايو الجاري على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وبحث الأهلي مع الشركتين إدارة العملية وتوفير متطلبات الجماهير بما فيها تذاكر الطيران والمباراة وتأشيرات الدخول وعملية الانتقال من المطار إلى الملعب ثم العودة في رحلة اليوم الواحد.

ومن المقرر أن يتم توزيع "تي شيرت" الأهلي ووجبة على كل مشجع خلال رحلة الألف جنيه لتشجيع الفريق في النهائي الأفريقي، وقال مسئولو الأهلي أن هناك برنامج خاص لأعضاء النادي الأهلي وجماهيره الراغبين بالبقاء في المغرب لأكثر من يوم.

وتوصّل مسئولو الأهلي مع الشركتين إلى تقديم تسهيلات للجمهور الراغب في السفر وتشمل هذه التسهيلات، تسديد ثمن رحلة اليوم الواحد الذي يبلغ 15 ألف جنيه على 15 شهراً بواقع ألف جنيه شهرياً وأطلق مسئولو القلعة الحمراء على هذه الرحلة "رحلة الألف جنيه لتشجيع الأهلي" وهي قيمة القسط الشهري.