باغتيل جدة يخالف الدين الإسلامي- مطعم فرنسي يثير ضجّة في السعودية

باغتيل جدة يخالف الدين الإسلامي- مطعم فرنسي يثير ضجة كبيرة في المملكة العربية السعودية، بعد أن فجّر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تجربته مع مطعم فرنسي شهير في مدينة جدة التي تمنع دخول النساء بالحجاب والعباءة والرجال بالثوب السعودي التقليدي، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا حاولنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية معرفة تفاصيل باغتيل جدة يخالف الدين الإسلامي -مطعم فرنسي يثير ضجة كبيرة في المملكة العربية السعودية.

باغتيل جدة يخالف الدين الإسلامي- مطعم فرنسي يثير ضجة كبيرة في المملكة العربية السعودية

مطعم باغاتيل في جدة هو أحد سلسلة مطاعم باغاتيل الفرنسية على مستوى العالم، تأسس لأول مرة في الولايات المتحدة بداية العام 2000 من قبل رجال أعمال فرنسيين وهما ريمي لابا وإيمريك كليمنتي، ونظرًا للنجاح الذي حققه بدأ بالتوسع في مختلف الدول حول العام وافتتح فرعه في مدينة جدة بالسعودية، ويقدم المطعم مجموعة من المأكولات والمشروبات المتنوعة التي جذبت إليه الزبائن من كل مكان.

وانتشر الهاشتاج باغتيل جدة يخالف الدين الإسلامي بشكل كبير جدًا في كافة مدن المملكة العربية السعودية، وسط حالة من السخط والغضب الكبير انهالت على المطعم من قبل المغردين وذلك بسبب منعه للنساء من ارتداء الحجاب إلى جانب أمور أخرى مخالفة للشريعة الإسلامية، وطالب المواطنين الحكومة السعودية بإغلاق المطعم على الفور، فهل تم إغلاق المطعم؟ عبر موقع مقالاتي سوف نتعرف على حقيقة ذلك.

وذكر ياسر الغامدي بأن تجربته "الجميلة" في المطعم المذكور كلّفته 450 ريال سعودي على الشخص الواحد بالإضافة إلى دفع 150 ريال سعودي مقابل الحصول على الحلويات.

وأشار ياسر الغامدي في تقييمه بأن من يقصد هذا المطعم تحديدًا عليه أن يتوقع رؤية مشاهد جريئة، إذ أشار إليها بـ18+، حيث يمنع ارتداء الملابس المحتشمة بالنسبة للرجال والنساء.

وذكر ياسر بأن إدارة المطعم تمنع على النساء ارتداء العباءة أو الحجاب كما يتم منع الرجال على ارتداء الثوب السعودي التقليدي، فالمكان لا يناسب هذه الأزياء حيث البيكيني وملابس السياحة.

وأثارت كلمات ياسر الغامدي استياء المجتمع السعودي المحافظ الذي أعرب عن صدمته من جرأة مطعم فرنسي على منع المحجبات من دخوله وهو على أرضٍ سعودية.

وطالب المغردون بضرورة مقاطعة المطعم الفرنسي فيما تعمد البعض على وضع تقييم منخفض للمطعم على تطبيقات المطاعم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وطالب قسم كبير من النشطاء بإغلاق المطعم إذ قاموا بالإشارة إلى حسابات حكومية مسؤولة في جدة للاطلاع على هذا الشأن للقيام بالإجراء المناسب.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الجهات المعنية في بلدية جدة تفكر مليًا في إغلاق المطعم، وهو ما لم يتسن لموقع البوابة التحقق منه.