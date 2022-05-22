بالفيديو الاحتلال يحكم بالسجن خمس سنوات على أسرى نفق الحرية ومساعديهم بـ4 أعوام

أصدرت ما تسمى بمحكمة الاحتلال اليوم الاحد 22/5/2022، حكما بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل، على خمسة أسرى ممن تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع".

والأسرى الخمسة هم: محمود العارضة (46 عاما) من عرابة، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة، وجميعهم من محافظة جنين، بالاضافة للأسير زكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين.

وحكمت محكمة الاحتلال على مساعدي أسرى نفق الحرية بالسجن 4 سنوات وغرامة 2000 شيكل.

وكان الأسرى الستة تمكنوا في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

محكمة الاحتلال نظرت في نيسان/ أبريل الماضي، في طلب نيابة الاحتلال فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسب لهم سلطات الاحتلال تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.