غرفة العمليات المشتركة: خيار المقاومة باقٍٍ وسيف القدس لن يُغمد

أكدت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد 22/5/2022، أن خيار المقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال وسيف القدس لن يُغمد، وأن شعبنا لن يسمح بالمطلق بكسر قواعد الاشتباك مع العدو.

وشدد المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة، في كلمة له، خلال مؤتمر وطني نظمته حركة حماس في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس، على أن الغرفة تعد العدة لمعركة التحرير.

وأوضحت الغرفة، أن معركة سيف القدس انجاز كبير للمقاومة الباسلة وقد خاضتها غرفة العمليات المشتركة، نصرةً للمسجد الأقصى، مشددةً على أن المقاومة في سيف القدس وضعت علامة فارقة في عمر الكيان الصهيوني.

وأشارت إلى أن معركة سيف القدس شهدت لحمة ميدانية وطنية غير مسبوقة جعلت العدو لأول مرة يقف عاجزاً عن اخماد النيران التي اشتعلت، قائلةً :"نعيش ذكرى معركة سيف القدس التي خضناها بكل قوة وعنفوان استجابة لنداء القدس، وإن مقاومتنا قالت كلمتها عبر صاروخ الكورنيت وصواريخ القدس وكانت يدها العليا حتى النهاية"