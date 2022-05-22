الأشغال: إعمار 20% فقط من المُهدمة كلياً ولا تعهدات بإعادة إعمار الأبراج والعمارات

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان اليوم الأحد 22/5/2022، أن ماتم إنجازه من إعادة إعمار المنازل المهمة بالكامل هو 20% فقط، وأنه لا يوجد أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق حتى الآن.

وأوضح سرحان، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة مرور عام على عدوان 2021: ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز في قطاع الإسكان حتى الآن، لا تتجاوز نسبته 20% من المنازل المهدمة بالكامل، و70% من المنازل المتضررة جزئيا

وأوضح سرحان، أن قطر بدأت بإعمار 200 وحدة سكنية حتى الآن، إضافة الى ترميم 11 عمارة سكنية تضررت بشكل جزئي وإصلاح عدد من تقاطعات الشوارع المدمرة مع تعهدها بالاستمرار في التزامها اتجاه عملية الاعمار

وبين، أن مصر بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمالي مدينة غزة، بالإضافة الى ثلاثة تجمعات سكنية تضم 117 عمارة بإجمالي يزيد عن 2500 وحدة سكنية، إضافة الى إعداد المخططات لكوبري في منطقة الشجاعية ونفق مفتوح في منطقة السرايا.

وأشار سرحان إلى أنه لم يتم تحقيق أي إنجاز ملموس في مجال إعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية والزراعية.

وبين، أن عملية الإعمار تواجه جملة من التحديات أهمها، عدم وجود مانحين حقيقيين سوى قطر ومصر وقليل من الدول الصديقة

ودعا سرحان، كافة الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات لتكاثف جهودها لإتمام برامج إعادة الإعمار.