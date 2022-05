بالفيديو بطريقة صادمة.. سيدة برازيلية تُهرّب المخدرات

أعلنت الشرطة البرازيلية، اليوم الأحد 22/5/2022، عن اعتقال سيدة تقوم بتهريب المخدرات بحيل صادمة، وغير متوقعة.

ونشرت مواقع فيديو يظهر سيدة ألصقت كمية كبيرة من المخدرات على بطنها، لتظهر كأنها حامل بطفل.

ووثقت الشرطة البرازيلية لحظة القبض على السيدة، وقالت إن ذلك تم بمساعدة كلب بوليسي.

وتقوم السيدة بتهريب المواد المخدرة من بارغواي تجاه البرازيل، وهي تختص بتهريب الماريغوانا.

A false pregnant woman was arrested at the Brazil-Paraguay border after a police dog smelled marijuana on the woman while she was attempting to cross from Foz do Iguaçu to Porto Alegre. pic.twitter.com/h39hW1ebO6